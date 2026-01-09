NYT: Украина отдала разработку месторождения лития другу Трампа Лаудеру

Украина отдала крупный проект по добыче лития инвесторам, связанным с президентом США Дональдом Трампом. Среди них — миллиардер, друг господина Трампа Рональд Лаудер, и компания TechMet. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рональд Лаудер

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Рональд Лаудер

В NYT уточнили, что речь идет о месторождении лития «Добра» в Кировоградской области Украины. По информации газеты, разрабатывать месторождение будут по соглашению о разделе продукции. Инвесторы будут добывать полезные ископаемые в обмен на предоставление отчетов о добыче правительству Украины, следует из материала газеты.

Рональд Лаудер, пишет газета, знаком с Дональдом Трампом со студенческих лет. Именно он, по информации NYT, подсказал президенту США идею покупки Гренландии. Компания TechMet, в свою очередь, частично принадлежит инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Передать тендер на добычу лития решила украинская правительственная комиссия, сообщил анонимный источник NYT. Победивший консорциум превзошел конкурентов из-за выполнения большинства критериев для получения тендера на разработку месторождения лития «Добра». Два члена правкомиссии опровергли предположения о фаворитизме, отмечается в публикации.

Как пишет NYT, решение принято в связи с тем, что администрация президента США находится в поисках инвестиционных возможностей на Украине. По словам собеседника газеты, для успешного завершения сделки требуется официальное одобрение кабинета министров Украины, однако сделка уже «фактически заключена».