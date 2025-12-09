Йемен теряет общий знаменатель

Южный Йемен начал дрейф к полной независимости. Сепаратистская организация «Южный переходный совет» (ЮПС), которая с 2019 года при прямой поддержке ОАЭ контролирует значительную часть южных районов страны, объявила о взятии под контроль восьми провинций. Это произошло в результате начавшегося 3 декабря стремительного наступления на позиции центральных войск и союзных им племенных формирований. Изначально сепаратисты говорили о намерении обезопасить некоторые районы от террористических группировок и перерезать контрабандные пути движения «Ансар Аллах» (хуситы), однако теперь южане декларируют своей целью создание независимого государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NAJEEB ALMAHBOOBI / EPA / ТАСС Фото: NAJEEB ALMAHBOOBI / EPA / ТАСС

О том, что восемь южных провинций Йемена «находятся под защитой» ЮПС, сообщил в понедельник, 8 декабря, официальный представитель сепаратистской организации Амр аль-Бидх. «Наши вооруженные силы концентрируются на объединении оперативной зоны для повышения координации и готовности к укреплению стабильности и безопасности на юге, а также на борьбе с хуситами»,— проинформировал он.

По словам представителя сепаратистов, отряды ЮПС среди прочего взяли под контроль Аден — портовый город, где должны базироваться созданные в 2022 году единые органы власти (Президентский руководящий совет). Представители совета предпочли покинуть Аден, опасаясь наступательных действий южан.

Ранее сепаратисты сотрудничали с Президентским руководящим советом и теперь утверждают, что его «институциональная структура остается неизменной». Но центральные власти иначе оценивают ситуацию. Как заявил председатель этого руководящего органа Рашад аль-Алими, действия южан бросают вызов процессу межнационального примирения и общему механизму принятия решений.

Наступление ЮПС началось 3 декабря с продвижения на восток, в нефтеносную провинцию Хадрамаут, где действовали многочисленные племенные формирования, исторически близкие к Саудовской Аравии.

В ЮПС заявили, что якобы хотели предотвратить восстание племен, восстановить стабильность в этом районе, отрезать действующих на севере Йемена хуситов от контрабандных маршрутов, прекратить развал в сфере безопасности и устранить террористические формирования, близкие к «Аль-Каиде» (признана в России террористической и запрещена). Затем наступление, в ходе которого сепаратисты захватывали позиции правительственных войск и племенных отрядов, перекинулось на восточную провинцию аль-Махра, которая граничит с Оманом.

Если сообщения об оперативном контроле ЮПС над восемью провинциями Йемена подтвердятся, то это будет означать, что сепаратисты успешно восстанавливают контуры Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ) — государства, которое при советской поддержке существовало с 1967 по 1990 год. «Это продолжение борьбы народа Южного Йемена, который давно требует восстановления своего независимого государства»,— заявил эмиратскому изданию The National источник в ЮПС. Он посетовал на то, что проправительственные силы «не смогли исполнить свой долг по организации битвы за освобождение севера от хуситов» и поэтому стали заниматься внутренней борьбой за власть.

После взятия Адена в городе 7 декабря состоялись организованные ЮПС демонстрации, участники которых призывали к независимости Южного Йемена. Если это произойдет, то в стране окончательно оформится раздел на три части: подконтрольный хуситам север, частичные зоны влияния Президентского руководящего совета и независимый юг.

Аналитические центры сходятся в оценках, что происходящее в Йемене — признак усиления конкуренции между ОАЭ, которые поддерживают начавших наступление южных сепаратистов, и Саудовской Аравией, которая опирается на Президентский руководящий совет и полуавтономные племенные формирования.

По словам очевидцев, начиная с 3 декабря, когда стартовала операция ЮПС, Эр-Рияд передислоцировал свой находящийся в Йемене воинский контингент, сократив военное присутствие в провинциях Аден и аль-Махра. При этом саудовская сторона дала старт активным консультациям с лидерами племенных формирований, действующих в провинции Хадрамаут, о дальнейших действиях.

Отдельный вопрос: как текущей эскалацией могут воспользоваться хуситы? Три года назад они прекратили активное участие в гражданской войне по договоренности с Саудовской Аравией, но ЮПС и центральное правительство остались их прямыми соперниками за военно-политическое влияние. Если ЮПС начнет наступление на позиции «Ансар Аллах», то это будет чревато возобновлением полномасштабной гражданской войны в Йемене, а следовательно, повторением ударов по инфраструктуре стран Персидского залива, которыми хуситы в свое время пытались остановить иностранное вмешательство в дела своей страны.

Нил Кербелов