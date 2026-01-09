Пятая ракетка России Кудерметова снялась с Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прервала участие в первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open, сообщили на сайте соревнования. Причина снятия спортсменки не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Кудерметова

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ Вероника Кудерметова

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

Кудерметова находится на 30-м месте в мировом рейтинге (пятая из россиянок). На ее счету два титула WTA в одиночном разряде. После ее снятия с Australian Open среди сеяных окажется россиянка Анна Калинская. В основной сетке место Кудерметовой займет теннисистка из Словении Вероника Эрьявец.

На Australian Open лучший результат Вероники Кудерметовой — это выход в четвертый круг в прошлом сезоне. Тогда турнир выиграла американка Мэдисон Киз. В этом году состязание состоится с 18 января по 1 февраля в Мельбурне.