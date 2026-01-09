В аэропортах Ставрополя и Минвод массово задерживают рейсы из-за снега в Москве

Непогода в Москве парализовала авиарейсы в Ставропольском крае. Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод сообщают о массовых задержках и отменах. Сильный снегопад накрыл столичный регион 9 января, нарушил расписание по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Росавиация подтвердила работу московских хабов в усиленном режиме. Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют самолеты по фактической погоде. Службы круглосуточно чистят взлетно-посадочные полосы и борются с гололедом.

В аэропорту Ставрополя табло показывает задержку четырех рейсов на вылет. Два рейса в Москву и Сочи отменили полностью. Еще два борта на прилет из тех же городов опаздывают на часы. Пассажиры ждут обновлений от авиакомпаний.

Минеральные Воды пострадали сильнее. Задерживаются 11 рейсов на прилет и столько же на вылет. Отменены по два рейса в каждом направлении. Большинство проблемных маршрутов ведут в Москву: Шереметьево и Домодедово. Международные рейсы из Еревана и Хургады тоже встали.

Аэропорты ввели стандартные меры поддержки. Пассажирам дают горячее питание, воду и доступ к Wi-Fi. Комнаты матери и ребенка работают круглосуточно. Медики дежурят на терминалах.

Ситуация повторяется регулярно. В декабре 2025 года похожий снегопад вызвал хаос: в Минводах отменили семь рейсов, задержали девять. Ставрополь тогда зафиксировал четыре отмены. Аэропорты края обслуживают 2,5 млн пассажиров в год.

Станислав Маслаков