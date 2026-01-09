Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал ATP впервые с июля 2025 года

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде впервые с июля 2025 года. В четвертьфинале он одержал победу над 45-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Счет в четвертьфинале соревнований в Гонконге составил 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 13 минут.

Как сообщил спортивный портал «Чемпионат», во время матча Андрей Рублев выполнил семь подач навылет, реализовал два брейк-пойнта, а также допустил одну двойную ошибку.

Нуну Боржеш, в свою очередь, реализовал один брейк-пойнт и не допустил ни одной двойной ошибки. На его счету два эйса, пишет издания.

За выход в финал турнира ATP в Гонконге Андрей Рублев поборется с седьмой ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Турнир категории ATP 250 в Гонконге завершится 11 января. Его призовой фонд составляет $700 тыс.

Для россиянина Рублева это будет 46-й полуфинал турнира ATP в карьере. Последний раз он выходил в полуфинал в мексиканском Лос-Кабосе в июле 2025 года. На счету Андрея Рублева 17 титулов ATP.