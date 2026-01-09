Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СК возбудил дело об атаке на мирных жителей в Белгородской области

Следственный комитет России начал расследование инцидента с применением БПЛА в Белгородской области, в результате которого пострадали мирные жители, сообщил Следком.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве будут устанавливать обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. В результате атаки беспилотников пострадали три человека, среди них глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Ранее сообщалось, что он получил ранения при повторном ударе по объекту в селе Головчино.

Ульяна Ларионова