СК возбудил дело об атаке на мирных жителей в Белгородской области

Следственный комитет России начал расследование инцидента с применением БПЛА в Белгородской области, в результате которого пострадали мирные жители, сообщил Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве будут устанавливать обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. В результате атаки беспилотников пострадали три человека, среди них глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Ранее сообщалось, что он получил ранения при повторном ударе по объекту в селе Головчино.

Ульяна Ларионова