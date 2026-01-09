МВД: жители Приамурья не могут улететь из Вьетнама из-за мошенничества турагента

В Благовещенске арестована местная жительница 1988 года рождения. Ее подозревают в мошенничестве при оказании туристических услуг. Жертвами противоправных действий женщины стали 26 россиян, которые теперь не могут вылететь из Вьетнама из-за отсутствия обратных билетов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейским поступило более 25 жалоб на работу турагента. Во время проверки установлено, что подозреваемая получала с клиентов предоплату за оказание услуг, однако свои обязательства либо выполняла частично, либо вовсе отказывалась от них.

В отношении арестованной возбуждено несколько уголовных дел по ст. 159 УК (мошенничество). Всех пострадавших от ее преступлений призвали обращаться в полицию.