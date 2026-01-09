Казбек Коков спрогнозировал рост ВРП КБР до 6,2% по итогам 2025 года

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подвел предварительные итоги экономики республики за 2025 год. Он ожидает рост валового регионального продукта на 5,9–6,2%. Ключевые отрасли показывают наибольший подъем: сельское хозяйство, промышленность, торговля, строительство и туризм, написал глава КБР в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основные данные Казбек Коков озвучил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 29 декабря 2025 года. За пять лет ВРП удвоился и достиг 325 млрд руб. В 2024 году показатель составил те же 325,5 млрд руб. с приростом 5% к 2023-му. Объем отгруженных товаров, работ и услуг превысил 65 млрд руб., а сельхозпроизводство — 110 млрд руб.

Инвестиции в основной капитал выросли с 49 млрд руб. в 2020 году до 86 млрд руб. в 2025-м. Регион реализовал свыше 40 крупных проектов и создал 2110 рабочих мест. Турпоток превысил 2 млн человек. Малый и средний бизнес насчитывает более 24 тыс. субъектов, самозанятых — 93,7 тыс. человек.

Собственные доходы бюджета республики достигнут 24,1 млрд руб., что на 14% выше уровня 2024 года. На нацпроекты в 2026 году выделят 14,8 млрд руб., из них 11,5 млрд руб. из федерального бюджета и 3,2 млрд руб. из республиканской казны. Госдолг к январю 2026-го сократится до 5,6 млрд руб. после списания 2 млрд руб.

Республика создаст филиал национального центра «Мой бизнес — национальный центр «Россия». Она готовится к Кавказскому инвестиционному форуму. Эти шаги направлены на укрепление собственной экономики глубоко дотационного региона в условиях разворачивающегося в стране экономического кризиса.

Станислав Маслаков