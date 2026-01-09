Каспийский туркластер должен принять первых отдыхающих в 2028 году

Исполнительный директор института развития «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев сообщил агентству ТАСС, что Каспийский прибрежный кластер в Дагестане откроет двери для первых туристов в 2028 году. Активная фаза строительства развернется в 2026-м, а весь проект возводят с нуля на площади 228 га в Дербентском районе. Хасан Тимижев подчеркнул, что кластер станет первым опытом создания морских курортов для «Кавказ.РФ», с прогулочными зонами, кафе, ресторанами и современными отелями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Проект реализуют по поручению президента РФ в рамках программы «Пять морей и озеро Байкал». Государство выделило 14,4 млрд руб. на три года для старта, а общая капитализация кластера достигнет 100 млрд руб. к 2030 году. Инвесторы уже подписали соглашения, включая АО «СФЕРА ГРУПП» для центрального ядра — девяти лотов на 2000 гостиничных номеров. Появятся две пятизвездочные гостиницы на 220 и 550 номеров, три четырехзвездочных отеля, велнес-центр и санаторий.

Главгосэкспертиза одобрила многофункциональный центр и транспортную инфраструктуру. Кавказ.РФ построит четыре участка дорог для доступности и магистральный коллектор для снижения загрязнения акватории.

Кластер займет 259 га с 6,5 км песчаных пляжей, 6-км набережной и 20 км прогулочных маршрутов. Туристов ждут аквапарки, спортивные зоны, культурный центр, яхтенная марина и 200 га благоустроенных пляжей. Проект привлечет 72 млрд руб. инвестиций и создаст свыше 7 тыс. рабочих мест, турпоток вырастет до 2,4 млн человек к 2032 году. К 2030-му ждут 700 тыс. туристов ежегодно.

Планы корректировались: в 2023 году замминистра экономики Сергей Назаров называл 2026 год сроком открытия при затратах в 10 млрд руб. на инфраструктуру. Но из-за задержек с согласованием и сложной экономической обстановки сроки пришлось сдвинуть.

Станислав Маслаков