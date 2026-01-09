Ким Чен Ын заявил о вечной поддержке политики Путина

Председатель КНДР Ким Чен Ын направил ответное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил «безусловную поддержку» его политике. Он пообещал навечно сохранить прежнее отношение к действиям господина Путина.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель КНДР Ким Чен Ын

«Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за Вас и за Вашу Россию,— цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).— Этот выбор неизменный и останется вечным».

Председатель КНДР также поблагодарил Владимира Путина за его письмо. По словам Ким Чен Ына, поздравительная телеграмма российского президента еще раз подтвердила дружеский настрой в отношениях двух стран. Северокорейский лидер заявил, что гордится товариществом между КНДР и Россией, и подчеркнул курс на наращивание сотрудничества в соответствии с желанием обоих народов.