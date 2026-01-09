Москва попала в снежный плен

Снегопад, начавшийся в Москве 8 января, может стать рекордным за всю историю наблюдений, сообщают синоптики. За день высота сугробов вырастет до 65 см. Сильный снег будет идти до 21:00. По прогнозам синоптиков, 9 января выпадет больше половины месячной нормы осадков, возможны порывы ветра до 12 м/с. В городе из-за метели объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура при этом пока значительно меняться не будет, рассказал “Ъ FM” ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков: «По расчетам, в оставшиеся дни каникул русская зима добавит эмоций. С юго-запада выходит балканский циклон, в столичном регионе ожидается затяжная рождественская метель. Интенсивный снегопад будет продолжаться более суток и принесет до половины месячной нормы осадков. Выпадет до 30 см снега, образуются снежные заносы, высота снежного покрова увеличится до рекордного максимума — 60-65 см. Температура существенно не изменится. С началом рабочей недели температура пойдет на понижение. На старый Новый год похолодает до -18… -20, а на Крещение могут ударить классические 30-градусные морозы».

В столичной мэрии и правительстве Московской области призвали автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за плохих дорожных условий. Водители большегрузов жалуются на тяжелую обстановку на МКАДе и эстакадах, транспорт не справляется с уровнем снега и буксует. А в районе Волоколамскго шоссе образовалась пятичасовая пробка. С трудностями по дороге на работу столкнулся и шеф-редактор “Ъ FM” Александр Мезенцев: «От идеи поехать на машине отказался сразу, как только вышел из подъезда. Прямо там меня встретил огромный сугроб. До машины нужно было дойти еще примерно 20 м по колено в снегу. Автомобили засыпало выше колес.

И на трассах скорость значительно ниже, чем обычно, все едут очень осторожно. Там, где почищено, на некоторых участках скапливаются огромные горы снега, которые занимают иногда сразу две полосы, объезжать их очень тяжело. Дорога до метро сегодня, это тоже испытание. Помимо того, что со всех сторон летит снег, сильный ветер дует в лицо, очень редкие тротуары прочищены. А которые убирали, все равно сразу засыпает снегом. Трудно пройти даже возле станций метро. Коммунальщики просто не успевают убирать весь выпавший снег».

В некоторых районах города уровень снега уже поднимается выше 30 сантиметров — это самый высокий показатель с начала зимы. В московских парках все мероприятия перенесены. Дептранс Москвы сообщает об изменении расписания и возможных задержках наземного транспорта. Агрегаторы такси отмечают повышенный спрос и стали предупреждать клиентов о сложностях с вызовом водителей.

Из-за непогоды таксисты сократили и свое время работы, говорит владелец московского таксопарка Сергей Трифонов: «Дороги и дворы не расчищены. Подъехать к подъезду за клиентом невозможно. Водители стараются договариваться с пассажирами, чтобы они выходили на дорогу. Очень тяжело, но машины работают, предчувствуя большие цены. Водители будут выходить, но два-три часа максимум, потому что очень тяжело передвигаться. Цены, конечно, поднялись, но не настолько сильно. Часовая поездка комфорт-классом обошлась в 1,8 тыс. руб. — это нормально. Комфорт-плюс обойдется в 2,3 тыс. руб. — стандартная цена. Но передвигаться на автомобиле очень трудно, видимость нулевая, все белое».

Из-за метели в столичных аэропортах задержаны или отменены более 300 рейсов, сообщают СМИ. Утром об изменениях в расписании уведомила компания «Победа». При этом столичные аэропорты продолжают обслуживать прилеты и вылеты, несмотря на аномальный снегопад, сообщили в Росавиации. Все службы работают в усиленном режиме, подчеркнули в ведомстве. Сами взлетные полосы расчистить от снега не удается, говорит пассажирка Лариса. Ее вылет из аэропорта Жуковский задерживается уже больше четырех часов: «Рейс сначала задержали с 08:15, до 12:00, а теперь пришло сообщение, что до 15:00. Из самолета нас попросили выйти через 20 минут после посадки, но мы уже ехали по взлетной полосе. Сейчас все пассажиры ждут вылета в зале ожидания. Взлетные полосы пытаются чистить, но видимость очень плохая. Снег идет. Техника работает, чистит, но это не очень помогает. Скопилось очень много самолетов, людей еще больше. Но места есть, в целом все тихо, спокойно, но, вероятно, что наш рейс объединят с другим, так как номер изменился. Ждем, когда непогода Москвы нас отпустит в солнечный Тбилиси».

На Московской железной дороге последствия снегопада ликвидируют 112 единиц техники, рассказали в РЖД. Из-за метели почти вдвое подорожала доставка еды. Часть агрегаторов предлагает сделать заказ заранее и предупреждает, что сегодня дождаться свободного курьера будет сложнее.

Астон О'Салливан, Егор Парфенов