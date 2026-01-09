Медведев: США будут вводить санкции против России «при любой погоде»

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у российской стороны нет «иллюзий» в отношении санкций США против РФ. По его словам, американская санкционная политика продолжится «при любой погоде».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Тут все ясно, и иллюзий никаких»,— написал господин Медведев в Telegram-канале. Он добавил, что российскую сторону будут склонять к «абсолютно неприемлемым» компромиссам, включая территориальные вопросы и гарантии безопасности.

В ответ на поддержку президентом США ужесточения антироссийских санкций Дмитрий Медведев заметил, что Россия «выстоит и в этот раз». «Главарь Белого дома (президент США Дональд Трамп.—“Ъ”) “вынужденно” будет вводить их (санкции.—“Ъ”) в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма. Неприятно. Ничего нового»,— заявил замглавы Совбеза.

Накануне Дональд Трамп говорил, что поддерживает законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Однако американский президент выразил надежду, что США не придется использовать его. В ноябре 2025 года сенатор Линдси Грэм сообщил, что документ позволит президенту США вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, продолжающих покупать у РФ нефть и газ.