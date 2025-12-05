Глава Удмуртии прибавил 10 позиций в медиарейтинге губернаторов РФ в ноябре

Глава Удмуртии Александр Бречалов поднялся за месяц на 10 позиций в медиарейтинг губернаторов РФ и в ноябре занял 68-е место. Согласно исследованию «Медиалогии», «МедиаИндекс» господина Бречалова составил почти 10,2 тыс. очков, его упомянули в СМИ 3,5 тыс. раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Среди глав субъектов ПФО в ноябре господин Бречалов оказался на 11-м месте. Прирост на три строчки за месяц. Эксперты «Медиалогии» отметили, что на повышение рейтинга руководителя Удмуртии в том числе повлияла встреча с генеральным директором «AIM Global Foundation» Валидом Фаргхалом, с кем господин Бречалов обсуждал вопросы партнерства между регионом и ОАЭ.

Среди глав столиц субъектов ПФО продвижений нет: по итогам ноября глава Ижевска Дмитрий Чистяков продолжает занимать 13-е место, как было месяцем ранее. Его «МедиаИндекс» составил 3,1 тыс. очков.

Рейтинг «Медиалогии» построен на базе 107 тыс. СМИ, включая телевидение, радио, газеты, журналы информагентства и интернет-издания. В результате из числа упоминаний и их значимости формируется «МедиаИндекс».