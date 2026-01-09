Израиль ударил по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по Ливану. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская армия атаковала террористические цели группировки «Хезболла».

ЦАХАЛ нанес удары в нескольких районах страны. По данным пресс-службы израильской армии, ее войска атаковали цели в Ливане в ответ на «продолжающиеся нарушения "Хезболлой" соглашений о прекращении огня». ЦАХАЛ поразил склады оружия и производственный объект. Они, по данным израильской стороны, использовались для восстановления и наращивания военной мощи «Хезболлы».

Также ЦАХАЛ заявил об ударах по нескольким пусковым установкам, ракетным комплексам и «военным сооружениям». «Цели, по которым мы ударили, и деятельность "Хезболлы" по восстановлению на этих объектах представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозу для Государства Израиль»,— пояснили в ЦАХАЛе.

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие. Согласно ему группировка не будет восстанавливать инфраструктуру, которую можно использовать для нападений на Израиль. К концу 2025-го «Хезболла» должна была сдать все свои вооружения ливанским властям. В противном случае Израиль пригрозил повторить полномасштабную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

