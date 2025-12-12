Если Бейрут не идет к Тегерану

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вынужден в ближайшее время отправиться в Бейрут. Поводом для этого стал отказ его ливанского коллеги Юсефа Раджи воспользоваться иранским приглашением и самому нанести визит в Тегеран. Недовольство ливанских властей иранцами связано прежде всего с их помощью в поддержании боевого потенциала шиитской группировки «Хезболла», которая де-факто существует в Ливане как государство в государстве. Между тем к концу года группировка должна полностью разоружиться, сдав свои вооружения ливанским властям. В противном случае Израиль сочтет себя в праве повторить полномасштабную операцию против «Хезболлы» в Ливане.

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

О своем намерении отправиться с внеплановым визитом в Бейрут Аббас Аракчи сообщил вечером 11 декабря в соцсети X, связав это с нежеланием своего ливанского коллеги Юсефа Раджи приехать в Тегеран.

Об отказе посещать Иран «в сложившихся обстоятельствах» министр Раджи уведомил иранскую сторону двумя днями раньше. «Я пояснил, что это не означает отказа от диалога, скорее это говорит о том, что обстоятельства не способствуют такому визиту»,— обратил внимание шеф ливанской дипломатии в соцсети X. По его словам, господину Аракчи было предложено «встретиться в нейтральной третьей стране», чтобы «открыть новую главу в отношениях между Ливаном и Ираном». В то же время, как пояснил ливанский министр, для господина Аракчи всегда открыты двери в Бейруте. Чем тот в итоге и решил воспользоваться.

Сообщая о грядущей поездке, господин Аракчи, с одной стороны, отметил стремление Тегерана к «новой главе» в двусторонних отношениях с Бейрутом и выразил понимание неготовности своего визави приехать в Иран «с учетом израильской оккупации (южных районов Ливана.— “Ъ”) и вопиющих нарушений перемирия (между Израилем и Ливаном.— “Ъ”)».

С другой — он выразил недоумение, зачем «министрам иностранных дел стран, имеющих братские и полные дипломатические отношения», понадобилась «нейтральная» площадка для встреч.

Причина недовольства ливанских властей Ираном очевидна: Бейрут солидарен с израильской версией, что Тегеран помогает восстанавливать силы ливанской группировке «Хезболла».

На это как раз и намекнул, отменяя визит в Тегеран, Юсеф Раджи, отметив, что связи Ливана и Ирана должны основываться «исключительно на взаимном уважении независимости и суверенитета каждой страны и невмешательстве во внутренние дела друг друга в любой форме». «Я подчеркнул, что сильное государство может быть построено лишь тогда, когда только государство через свою национальную армию имеет исключительное право обладать оружием и принимать решения в вопросах войны и мира»,— пояснил господин Раджи.

Именно судьба «Хезболлы», как ожидается, будет основной темой во время предстоящего визита господина Аракчи в Бейрут.

Согласно условиям режима прекращения огня, который вступил в силу между Ливаном и Израилем 27 ноября 2024 года, до конца года «Хезболла» должна отказаться от своего вооружения и передать его ливанской армии, выполняющей роль контролера. Но группировка декларирует свое право обладать средствами войны, а это не устраивает Израиль, который продолжает удары по ее военным позициям. Так, 12 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по тренировочному комплексу, который использовало диверсионное подразделение «Радван» в составе «Хезболлы». «В ходе тренировок, проводимых в этом комплексе, террористы проходили стрелковые учения и дополнительную подготовку по использованию различных видов оружия, предназначенных для планирования и осуществления террористических атак на ЦАХАЛ и израильских гражданских лиц»,— проинформировали в пресс-службе ЦАХАЛа.

В израильской армии подчеркивают, что существование боевой инфраструктуры, предназначенной для нападения на еврейское государство, «является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном» и поэтому подобные объекты подлежат уничтожению.

Неназванные источники канала i24 в ЦАХАЛе выражают сомнения, что ливанские вооруженные силы смогут уложиться в поставленный перед ними дедлайн для завершения первого этапа разоружения «Хезболлы». По их словам, Бейрут слишком ограничен в своем влиянии на государство в государстве, коим фактически является «Хезболла». И если правительство Биньямина Нетаньяху сочтет прогресс в этом вопросе слишком неудовлетворительным, Израиль «изменит методы нанесения ударов» по боевикам группировки и их объектам, говорят собеседники i24. Для Ливана это чревато очередной полномасштабной операцией со стороны Израиля, который с 1 октября по 27 ноября 2024 года участвовал в наземных боевых действиях против «Хезболлы» и уничтожил на тот момент примерно 80% ее ракетного арсенала.

Заместитель спецпосланника президента США по вопросам мира на Ближнем Востоке Морган Ортэгус уже предупредила центральное правительство Ливана, что израильская сторона может нанести «крупные и решительные удары» по его территории, если «Хезболла» не передаст армии свои боевые беспилотники и высокоточные ракеты к 1 января.

Нынешний демарш ливанского министра иностранных дел в отношении Ирана, традиционного союзника шиитских радикалов, демонстрирует, что Бейруту перспектива возобновления боевых действий очень не нравится.

