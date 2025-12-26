Ижевская компания поставила беспилотники в Антарктиду

Ижевская компания ZALA поставила научной группе в Антарктиде беспилотные воздушные суда (БВС) ZALA T-16. Их будут использовать для научных наблюдений за природной средой и для обеспечения безопасности логистики в 71 Российской антарктической экспедиции (РАЭ), сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ZALA Фото: пресс-служба ZALA

«Комплексы ZALA T16 имеют более чем 20-летний опыт эксплуатации в экстремальных условиях — они используются для мониторинга критической инфраструктуры по всей России и хорошо подготовлены для работы в суровом климате»,— говорится в сообщении. Каналы связи беспилотников также могут работать в условиях электромагнитных бурь.

Отмечается, что применение беспилотников откроет новые возможности для изучения труднодоступных районов южного континента.

Напомним, ранее БВС предприятия получили новые бортовые системы с искусственным интеллектом (ИИ). Такие беспилотники компания отгрузила нефтегазовым компаниям. Использование ИИ позволяет сократить время реагирования на отклонения на объектах топливно-энергетического комплекса.

Владислав Галичанин