В Запорожской области задержан подозреваемый в призывах к убийству бойцов РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя села Новониколаевка в Запорожской области. Его подозревают в призывах в социальных сетях к убийству российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Мужчина арестован. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным ведомства, арестованный прокомментировал сообщение в Telegram-канале о теракте в отношении замначальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ Ярослава Москальника, в котором призвал убивать российских военнослужащих. В ФСБ сочли комментарий оправданием и пропагандой терроризма.

В задержании мужчины вместе со спецслужбой участвовали сотрудники СОБР «Смерч-А» управления Росгвардии по Запорожской области.