Гости выставки в Москве выпили 11,5 тонн ставропольской минералки

Гости выставки «Книга сказок» в Национальном центре «Россия» в Москве выпили уже более 11,5 тонны минеральной воды из Ставропольского края, рассказал в своем Telegram-канале министр экономического развития региона Антон Доронин. Стенд региона привлекает посетителей уникальными источниками Кавказских Минеральных Вод. Губернатор Владимир Владимиров посетил экспозицию в середине декабря на открытии.

Посетители ежедневно дегустируют воду из Нагутского месторождения и «Нарзан». Каждый второй гость отмечает особый вкус и целебные свойства. В среднем 300 человек за день приходят на стенд и пробуют напитки. Экспозиция открылась 13 декабря 2025 года и работает до 1 марта 2026 года с бесплатным входом.

«Специально предусмотрели самые популярные виды, чтобы каждый посетитель мог попробовать уникальные свойства местной воды. Каждый второй узнает вкус источников и отмечает, что вода действительно отличается от других видов»,- написал Антон Доронин.

Аналогичный успех случился год назад на выставке «Россия» на ВДНХ. Там гости выпили свыше 26 тонн ставропольской минералки. Павильон тогда стал одним из самых посещаемых, минэкономразвития края устраивало тематические недели городов-курортов.

