На железнодорожных вокзалах КМВ нашли многочисленные нарушения

Южная транспортная прокуратура выявила серьезные проблемы с доступностью на вокзалах Кавказских Минеральных Вод. Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура провела проверки на объектах в Минеральных Водах, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске. Прокуроры обнаружили отсутствие пандусов, тактильных указателей на платформах и специальных зон ожидания для людей с ограниченными возможностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Прокурор внес представление руководителю подразделения ОАО «Российские железные дороги» в Северо-Кавказской дирекции. Начальники четырех вокзалов получили административные штрафы по ст. 9.13 КоАП РФ за уклонение от требований доступности. Прокуратура взяла устранение недостатков под строгий контроль.

Ранее, в октябре 2024 года, рабочая группа зафиксировала несоответствие пандусов нормам на вокзалах Кисловодска и Ессентук. Проверяющие отметили отсутствие навигации на перроне Кисловодска и недоступные туалеты в Ессентуках. В ноябре 2024 года эксперты подтвердили проблемы на всех ключевых вокзалах КМВ: пандусы были фактически нефункциональными, а навигация отсутствовала.

В декабре 2025 года Ставропольская прокуратура оштрафовала вокзал Ставрополя за те же проблемы — отсутствие пандусов и тактильных плит на платформах. Губернатор Владимир Владимиров поручил ведомствам проработать доступность КМВ после жалоб жителей. РЖД обязаны устранить нарушения по нормам ФЗ-181 «О социальной защите инвалидов» и ФЗ-16 «О транспортной безопасности».

Станислав Маслаков