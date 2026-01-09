Число задержанных на пути из Крыма поездов сократилось до одного

По состоянию на 12:00 мск 9 января по пути следования задерживается один поезд «Таврия» из Крыма, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Остальные поезда либо введены в график, либо прибыли на станцию назначения.

Поезд №078С Симферополь — Санкт-Петербург, отправившийся 7 января, задерживается на 2,5 часа. В компании отметили, что время задержки может измениться и пассажиров информируют начальники поездов.

Накануне по пути из Крыма задерживались шесть поездов «Таврия». Причиной стало происшествие на Крымской железной дороге. Пассажиров поездов, задержавшихся более чем на четыре часа, обеспечили питанием, в поездах поддерживался комфортный температурный режим. Актуальную информацию о задержках можно получить по телефону горячей линии 8 (800)-775-54-53 или на официальном сайте РЖД.