На ремонт студенческих общежитий Омска направят свыше 2,6 млрд рублей

Федеральный бюджет выделит более 2,6 млрд руб. в течение трех лет (в 2026—2028 годах) на ремонт общежитий омских вузов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Средства будут направлены шести учебным заведениям — Омскому госуниверситету, Омскому государственному техническому университету, Омскому государственному медуниверситету, Омскому государственному аграрному университету, Сибирскому государственному автомобильно-дорожному университету и Сибирскому госуниверситету физкультуры и спорта.

Как писал «Ъ-Сибирь», строительство двух новых студенческих общежитий Новосибирского государственного университета (НГУ) оценили в 10 млрд руб. На месте двух корпусов студенческих общежитий НГУ — 9 и 10 — планируется построить два новых здания вместимостью каждое на 1 тыс. человек.

