Строительство двух новых студенческих общежитий НГУ оценили в 10 млрд рублей

На месте двух корпусов студенческих общежитий НГУ — 9 и 10 планируется построить два новых здания вместимостью каждое на 1 тыс. человек. Примерная стоимость проекта, являющегося частью третьей очереди строительства кампуса университета, оценивается в 10 млрд руб., сообщил ТАСС на полях форума «Технопром-2025» директор вуза Михаил Федорук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

В июле 2024 года во время визита главы правительства РФ Михаила Мишустина в Новосибирск ректор НГУ сообщил, что вуз испытывает дефицит площадей для проживания студентов: не хватает около 2 тыс. мест. В тот же период губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить предложения по реализации третьей и четвертой очередей строительства кампуса НГУ.

В настоящее время на территории университета ведется строительство второй очереди, завершение работ запланировано на первый квартал 2026 года. Генеральным подрядчиком выступает компания «Монотек строй». Сегодня состоялось открытие одного из объектов второй очереди — корпуса поточных аудиторий. В новом учебном корпусе одновременно могут находиться 1,7 тыс. студентов.

По поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Согласно промежуточным итогам приемной кампании, в 2025 году НГУ примет более 2,1 тыс. студентов на бюджетные места и более 1,3 тыс. на платные места.

Лолита Белова