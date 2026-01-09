ФСБ возбудила дело о покушении на теракт в Челябинской области

УФСБ России по Челябинской области 9 января возбудило уголовное дело о покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) в отношении 19-летнего местного жителя. Он планировал вывести из строя объекты инфраструктуры региона, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

5 января Центральный районный суд Челябинска арестовал задержанного сотрудниками УФСБ за незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). «В рамках возбужденного уголовного дела оперативники установили факт совершения фигурантом преступных действий, направленных на вывод из функционирования отдельных объектов инфраструктуры региона»,— сообщил собеседник.

Следственные действия в отношении фигуранта продолжаются.