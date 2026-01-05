Жителя Челябинска арестовали по подозрению в покушении на теракт

Центральный районный суд Челябинска 5 января избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца 19-летнему горожанину за незаконное хранение взрывчатых веществ. Следствием преступление будет квалифицировано по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт), сообщил источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах.

Безработного челябинца задержали накануне сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Во время обыска в его доме изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Следственные действия продолжаются.