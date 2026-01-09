Более 50 тыс. домов в Британии обесточены из-за циклона Горетти

Около 57 тыс. домов на юго-западе Англии остались без электричества из-за циклона Горетти. Об этом пишет Times со ссылкой на энергетическую компанию National Grid. В графстве Корнуолл накануне ввели красный уровень погодной опасности.

В соседней Франции из-за циклона обесточены более 380 тыс. домов, рассказали BFMTV в компании Enedis. В основном непогода затронула Нормандию, Бретань, Пикардию и Иль-де-Франс.

Во Франции порывы ветра достигали 213 км/ч, в нескольких регионах введен оранжевый уровень опасности. Специалист по предотвращению стихийных бедствий Гаэль Мушкет уточнял, что устранение последствий циклона займет несколько дней.