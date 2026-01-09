Трамп: военные корабли РФ отошли от танкера «Маринера» после прибытия США

Захваченный США нефтяной танкер «Маринера», шедший в Северной Атлантике под российским флагом, сопровождали военные корабли РФ. Однако после прибытия американских сил к судну они покинули этот район, заявил президент США Дональд Трамп.

Танкер «Маринера»

Фото: US EUROPEAN COMMAND / X / Handout / Reuters Танкер «Маринера»

Фото: US EUROPEAN COMMAND / X / Handout / Reuters

«У них были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он пояснил, что под российскими кораблями подразумеваются подводная лодка и эсминец.

После «очень быстрого отступления» российских военных кораблей, по словам президента США, танкер был взят под контроль американских сил. Сейчас с «Маринеры» выгружают нефть, уточнил господин Трамп.

Отвечая на вопрос, связывался ли с президентом США президент России Владимир Путин после захвата танкера, Дональд Трамп сказал, что не хочет это комментировать.

7 января военно-морские силы США захватили танкер «Маринера» в международных водах. Американские власти утверждают, что судно перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана, пытаясь обойти санкции. По информации Минтранса России, танкер получил временное разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря 2025 года.

