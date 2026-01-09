В Ставрополе в 2025 году построили свыше 11 км новых линий уличного освещения

В прошлом году Ставрополь существенно нарастил объемы строительства и модернизации уличного освещения: в городе ввели в эксплуатацию свыше 11 километров линий, а на ключевых магистралях заменили сотни устаревших фонарей на светодиодные, сообщает пресс-служба мэрии города. Работы шли в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения и благоустройству окраин, которую мэрия реализует с 2021 года, за это время протяженность новых линий наружного света превысила 40 километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя

Главный акцент сделали на отдаленных территориях, где жители годами жаловались на темные улицы и опасные дворы. В хуторе Демино, одном из самых удаленных районов краевого центра, построили более 3 километров линий на улицах 60 лет Победы, Стартовой и Крестовой, установили свыше 100 светодиодных светильников, которые охватывают и проезжую часть, и пешеходные зоны. Власти подают эти проекты как шаг к выравниванию условий жизни между центральными кварталами и окраинами, где долгое время инфраструктура развивалась медленнее.

Параллельно город модернизировал освещение на загруженных городских магистралях. На улицах Мира от Достоевского до Доваторцев и Доваторцев от Ленина до Южного обхода заменили несколько сотен светильников, а на улице Лермонтова от Доваторцев до Ленина в конце года запланировали установку более 130 новых LEDфонарей. Администрация подчеркивает, что новые светильники потребляют меньше электроэнергии и служат дольше, а на этих участках дополнительно провели ремонт проезжей части, тротуаров и ливневой канализации, фактически сочетая дорожный ремонт с обновлением инженерной инфраструктуры.

Отдельный блок работ пришелся на внутриквартальные проезды и дворовые территории, где освещение традиционно было слабым. Линии проложили по улице Октябрьской от дома № 186/1 к детскому саду № 79 и далее до переулка Буйнакского и проспекта Кулакова, здесь на участке почти 2 километра установили около 70 светильников с автоматизированной системой управления. Современные опоры и фонари смонтировали у домов № 5–15 по проезду Фестивальному, № 81–89/1 по улице Комсомольской, № 31А–35 по улице Розы Люксембург и у домов № 26 и 18А по улице Коста Хетагурова, а также на улице Заводской от дома № 2А до № 42 и в переулке Монастырском.

Часть проектов касалась точечного восстановления и продления существующих линий. В районе лицея № 16 возобновили работу ранее не функционировавшей линии, в центральных кварталах новые фонари появились на улице Просторной, на транспортных кольцах Первоцветном, Багрянцевом и Ажурном, а также на 1й Промышленной.

Станислав Маслаков