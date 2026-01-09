Трамп заявил, что его полномочия не ограничены международным правом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его действия во внешней политике ограничены только собственной моралью и разумом, а не нормами международного права. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить»,— уточнил Дональд Трамп. Глава государства добавил, что его администрация должна соблюдать международное право, но в случае противоречия с интересами США последнее слово остается за ним.

Накануне в Сенате США прошло голосование по резолюции, запрещающей президенту использовать военные силы в Венесуэле без одобрения Конгресса. Поддержали документ 52 сенатора, 47 — выступили против, еще один — воздержался.