Сенат одобрил запрет Трампу на удары США по Венесуэле без согласия Конгресса

Сенат проголосовал за резолюцию, запрещающую президенту США Дональду Трампу проводить военные действия в Венесуэле без согласования с Конгрессом. В пользу принятия документа выступили 52 сенатора, против — 47. Один республиканец воздержался от голосования, сообщает ABC News.

На следующей неделе ожидается еще одно процедурное голосование и обсуждение резолюции в Сенате. Затем документ должны направить в Палату представителей, возглавляемую республиканцами, и на подпись президенту США. Чтобы преодолеть возможное вето Дональда Трампа, необходимо большинство в две трети голосов в обеих палатах Конгресса.

Сенатор Тим Кейн, демократ от штата Вирджиния, представил резолюцию в начале декабря. Соавторами выступили демократы Чак Шумер и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. В прошлом году республиканцы заблокировали две аналогичные резолюции, которые выносились на голосование в Сенате.

3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На заседании в суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Николас Мадуро и Силия Флорес не признали вину. В должность и. о. президента Венесуэлы вступила Делси Родригес.