«Сталеварам» не хватило шайбы

Хоккеисты «Ижстали» потерпели поражение от «Ростова» в рамках выездной серии ВХЛ со счетом 2:4. По ходу матча «сталевары» забросили три шайбы, но после видеопросмотра одна из них не была засчитана. По словам главного тренера ижевской команды Рамиля Сайфуллина, в третьем периоде хозяевам дали фору, которую отыграть уже не смогли. Заключительный матч выездной серии состоится 10 января против «Тамбова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» проиграл ХК «Ростов» во втором матче выездной серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) со счетом 2:4. Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали». Матч состоялся 8 января в Ростове-на-Дону.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Счет на 33-й минуте открыл защитник «Ростова» Сергей Макаров. В третьем периоде нападающий команды хозяев Иван Смолев увеличил разрыв в счете до трех шайб, оформив дубль — на 44-й и 46-й минутах.

«Спустя три минуты нападающий “Ижстали” Никита Долгопятов распечатал ворота ростовской команды, забросив в дальний угол. Следом за ним ворота хозяев с близкого расстояния поразил нападающий Севастьян Соколов, но гол не засчитали, так как по результатам видеопросмотра было определено, что шайба заброшена клюшкой, расположенной выше перекладины»,— говорится в сообщении.

«Сталевары» сократили отставание на 56-й минуте встречи: шайбу забросил форвард Илья Епищев. За две минуты до конца матча «Ижсталь» сняла вратаря. На последних секундах нападающий «Ростова» Ярослав Сергиевский поразил ворота гостей. Итоговой счет матча — 4:2 в пользу хозяев.

«Первый период хороший для нас был — нужно было просто реализовывать свои моменты. Второй период получился не острый <…> пропустили гол,— сказал на пресс-подходе главный тренер “сталеваров” Рамиль Сайфуллин.— В начале третьего периода дали фору сопернику, которую отыграть уже не смогли, хотя руки не опустили, чуть-чуть перекроились. Два гола забили, но оказалось мало. Такой итог матча. Готовимся к следующему».

Главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев назвал игру «приблизительно равной» и оценил действия своих подчиненных на «твердую четверку». На вопрос о «валидольной концовке», когда «Ижсталь» начала сокращать отставание со счета 0:3, наставник команды хозяев ответил: «У нас все концовки такие за неимением определенного опыта у ребят. Иногда просто боятся выиграть. Напряженка. Этим игрок хорошего уровня и ценится: когда он в экстремальной ситуации принимает правильные решения. Не только у нас, но и в других командах, к сожалению, такое есть. В любой команде нужны такие игроки, которые в экстремальной ситуации могут сыграть правильно, взять ответственность на себя, успокоить игру. Это все психология».

«Ижсталь» провела в сезоне 2025/2026 40 матчей, из них 25 выиграла. Согласно таблице ВХЛ, «сталевары» занимают шестое место рейтинга. В заключительном матче выездном серии ижевская команда столкнется с ХК «Тамбов». Оппонент занимает 25-ю строчку рейтинга. Игра состоится 10 января в 14:00.

Напомним, первый в этом году матч «сталевары» завершили победой над ХК «Буран» со счетом 4:0.

Евгений Щепелев