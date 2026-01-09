Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает об особенностях продажи деловых пространствах в столице.

В сегменте офисной недвижимости новый рекорд: в 2025 году в Москве было 37 премьер. Витрина бизнес-центров пополнилась проектной площадью около 1,2 млн кв. м. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году. Тогда на рынок был выведен 21 деловой комплекс. Структура нового предложения сформирована преимущественно офисами класса А — их 31. На них приходится почти 85% всех новых объектов, посчитали эксперты компании NFG Rob.

При этом строящиеся деловые пространства преимущественно предлагаются к покупке блоками или целыми этажами. Из 37 новых офисных объектов лишь четыре доступны к покупке единым объемом. Остальные проекты выведены в реализацию форматами различной площади. Из 1,2 млн кв. м проектного объема новых бизнес-центров, в которых продажи открылись в 2025 году, более 70% офисных пространств будут готовы к эксплуатации не ранее чем через три года.

Наибольший объем — это 45% или более чем 500 тыс. кв. м — запланированы к сдаче в 2028 году. В течение года в структуре нового предложения значительно выросла доля крупного формата — это лоты площадью от 1 тыс. кв. м до 3 тыс. кв м. Такая динамика, полагают брокеры, объяснима корректировкой стратегий застройщиков. Все чаще они стараются выводить на рынок формат, сопоставимый половине этажа или сразу целый этаж. И это становится своего рода ответом на дефицит таких площадей в аренду.

Светлана Бардина