Трамп допустил, что операция США в Венесуэле — это месть Рубио Кубе

Операция США в Венесуэле может быть местью Кубе со стороны госсекретаря Марко Рубио — уроженца этой страны. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Kevin Mohatt / File Photo / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Во время интервью ведущий Шон Хэннити и Дональд Трамп осуждали зависимость Кубы от Венесуэлы. Американский президент заявил, что Куба «не сможет выжить» без венесуэльской нефти. По словам господина Трампа, она зависит от Каракаса по линии как поставок, так и финансов. Тогда ведущий спросил, верны ли догадки о том, что операция в Венесуэле — месть Кубе со стороны господина Рубио. Дональд Трамп ответил: «Может быть».

3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На заседании в суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. В начале января Марко Рубио заявил, что правительство Кубы «представляет собой огромную проблему». Однако он не уточнил, собирается ли США проводить военную операцию на острове, как в Венесуэле.