Глава Подмосковья призвал пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона отказаться от поездок на личных авто из-за снегопада. Он посоветовал использовать общественном транспорте, чтобы сократить риски ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Если выезжаете — будьте внимательны и аккуратны за рулем: из-за гололедицы и снежного наката высок риск заносов и ДТП»,— написал господин Воробьев в Telegram-канале. Он отметил, что общественный транспорт ходит по расписанию, однако из-за погодных условий возможно точечное увеличение интервалов.

Из-за циклона «Френсис» к вечеру высота сугробов может достигнуть 40-50 см. По словам Андрея Воробьева, снег в Подмосковье круглосуточно чистят более 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что снегопады в регионе начнут стихать после 21:00. Их пик ожидается с 9:00 до 15:00.