Министр обороны Японии посетит США и обсудит укрепление альянса двух стран

Глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми посетит США 12-18 января, чтобы обсудить укрепление японо-американского союза. Об этом японский министр обороны сообщил на пресс-конференции в Токио после заседания правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми

Фото: Issei Kato / Pool / Reuters Глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми

Фото: Issei Kato / Pool / Reuters

«В ходе моей встречи с министром (войны США Питом.— “Ъ”) Хегсетом я намерен откровенно обсудить обстановку в сфере безопасности, а также конкретные шаги по дальнейшему укреплению потенциала сдерживания и реагирования альянса»,— заявил господин Коидзуми (цитата по «РИА Новости»).

Программу визита Синдзиро Коидзуми опубликовали на сайте Минобороны Японии. 12 января он посетит Индо-Тихоокеанское командование и выступит на оборонном фестивале в Гонолулу. После министр отправится в Лос-Анджелес, а затем — в Вашингтон. Встреча глав Минобороны США и Японии запланирована на 15 января. Эта встреча станет четвертой с момента вступления Синдзиро Коидзуми в должность в октябре прошлого года.

В конце октября премьер-министр Японии Санаэ Такаити на переговорах с президентом США Дональдом Трампом пообещала повысить расходы страны на оборону. В конце декабря правительство Японии утвердило план рекордного по объему средств оборонного бюджета на 2026 год. Он превышает 9 трлн иен (около $58 млрд).

Пит Хегсет заявлял, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается напряженной из-за действий Китая. КНР, по словам американского министра, «беспрецедентным образом наращивает военную мощь» и предпринимает «агрессивные военные действия».