Четверо детей пострадали при столкновении трех машин в Омске

В Кировском округе Омска при столкновении трех автомобилей пострадали четверо детей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Авария, обстоятельства которой выясняет Госавтоинспекция, произошла вечером 8 января. По предварительным данным, 36-летняя омичка за рулем Nissan, выезжая с прилегающей территории у строения 25/2 на улице 70 лет Октября, не уступила дорогу грузовику. От удара большегруз отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota, которой управляла 41-летняя женщина.

В аварии пострадали годовалая девочка и 11-летний мальчик, находившиеся в Nissan, а также 4-летний мальчик и 7-летняя девочка, ехавшие в Toyota. В Госавтоинспекции отметили, что несовершеннолетние перевозились в детских креслах, поэтому тяжелых травм удалось избежать.

По факту ДТП организована проверка, она находится на контроле прокуратуры Омска, сообщили в надзорном ведомстве.

Илья Николаев