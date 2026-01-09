Трамп заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что его российский коллега Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение по конфликту на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в интервью The New York Times. Господин Трамп отметил, что у него уже получалось договориться с Владимиром Путиным о сделке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Бывали случаи, когда у меня с Путиным уже все было (готово.— “Ъ”), но (президент Украины Владимир.— “Ъ”) Зеленский не хотел заключать сделку. Это шокировало меня»,— сказал господин Трамп. Он отметил, что после бывали и обратные случаи. Теперь, считает американский президент, обе стороны хотят заключить сделку.

Последний раз Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путиным 28 декабря — они провели телефонный разговор. По словам господина Трампа, беседа прошла «очень продуктивно и хорошо». В тот же день во Флориде прошли переговоры президентов США и Украины по мирному урегулированию. На встрече обсудили подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов. Axios сообщал, что американская сторона обсудила урегулирование на Украине со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.