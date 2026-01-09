Полмиллиона жителей Белгородской области остались без света и тепла после обстрела ВСУ

Около 556 тыс. человек остались без электроэнергии и тепла после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Почти 200 тыс. человек — без воды и водоотведения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадали жители шести муниципалитетов. Аварийные бригады заняты подключением резервных мощностей, заявил глава области. «Сейчас рассветет, и мы сможем в полном объеме оценить ущерб и сроки восстановления»,— сообщил он.

Ночью регион подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, раненых нет. Господин Гладков сообщал о серьезных повреждениях на «объекте инфраструктуры».