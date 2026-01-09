«Сибирь» в овертайме уступила действующему чемпиону КХЛ

В овертайме был выявлен победитель матча между новосибирской «Сибирью» и действующим чемпионом КХЛ — ярославским «Локомотивом». Встреча, которая проходила на «Сибирь Арене» и собрала свыше 11,5 тыс. зрителей, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Победная шайба на счету Александра Радулова. У хозяев голами отметились Тэйлор Бек и Максим Сушко.

«Хороший соперник, на котором приятно проявить себя, об этом мы сказали ребятам. Мы довольны игрой и тем, что в третьем периоде у команды было желание выиграть. Есть определенные недочеты, которые мы потом разберем», — приводит слова и.о главного тренера «Сибири» Ярослава Люзенкова пресс-служба клуба. «Сибирь» с 39 очками занимает 9-е место в Восточной конференции КХЛ.

Другой сибирский клуб — омский «Авангард» — оступился в Магнитогорске в матче против «Металлурга». Игра завершилась со счетом 2:1.

Илья Николаев