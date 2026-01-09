Умер фигурист Захаров, один из первых представителей СССР на чемпионатах Европы и мира

Фигурист Валентин Захаров, двукратный чемпион СССР 1953 и 1954 годов в одиночном катании, скончался в возрасте 92 лет. Сердце спортсмена остановилось 1 января, о произошедшем пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила несколько часов назад.

Валентин Захаров был в числе тех фигуристов, которые впервые выступили на чемпионатах Европы (1956) и мира (1958) под флагом СССР. Тогда он представлял страну в составе сборной — вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым, выступавшими в одиночном катании. На международных соревнованиях фигуристы не поднимались на пьедестал, однако на родине не раз становились призерами.

Захаров пережил блокаду Ленинграда. Фигурным катанием он начал заниматься уже подростком — в 1948 году во Дворце пионеров Ленинграда. Позже он переехал в столицу, где окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-механик.

Когда Захаров окончил спортивную карьеру, он несколько лет был участником киевского ансамбля «Балет на льду». Позже несколько лет проработал в ОКБ О. К. Антонова. После этого он вернулся в Москву, где окончил аспирантуру, защитил кандидатскую и стал преподавать в МАИ, как он рассказывал в интервью ФФККР.