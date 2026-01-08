Reuters: США хотят предложить гренландцам деньги за выход из состава Дании

Американские чиновники обсуждают возможность выплаты жителям Гренландии единовременных пособий, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Так они хотят убедить их проголосовать за выход из состава Дании и в дальнейшем присоединиться к Соединенным Штатам.

По словам собеседников агентства, чиновники обсуждали возможность выплатить от $10 тыс. до $100 тыс. каждому гренландцу. Каким образом Белый дом хочет организовать выплату пособий гражданам другой страны, неясно, отмечает Reuters. Эти обсуждения входят в число различных планов, которые Белый дом разрабатывает в целях присоединить Гренландию к США.

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что президент США Дональд Трамп и его помощники по национальной безопасности «изучают, как может выглядеть потенциальная покупка» Гренландии, отмечает Reuters. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что на следующей неделе он собирается встретиться с властями Дании в Вашингтоне, чтобы обсудить дальнейшую судьбу острова.

В начале января Дональд Трамп заявлял, что Гренландия необходима США для национальной безопасности и возвращения контроля над западным полушарием. Politico сообщало, что Евросоюз из-за агрессивной политики президента США в отношении Гренландии готовится к прямой конфронтации со Штатами. В частности, рассматривается вариант отправки войск ЕС на остров.