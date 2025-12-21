Сбежавший «ангел»

Одна из самых занимательных историй из мира российского фигурного катания в этом году завершилась расставанием лучшей отечественной юниорки Елены Костылевой с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Его причиной стал конфликт Плющенко с матерью спортсменки, владеющей техническим контентом высочайшего уровня. Инцидент дошел даже до Госдумы РФ и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Теперь Костылева, успевшая сменить уже несколько тренеров, будет заниматься у Софьи Федченко, наставницы известной одиночницы Алины Горбачевой.

Глава академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко сообщил в своем Telegram-канале о прекращении сотрудничества с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой. В заявлении двукратного олимпийского чемпиона сказано, что он и «вся наша команда боролась за нее до конца». «Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера»,— добавил Евгений Плющенко, пожелав бывшей ученице «только побед» уже в новой группе. Вскоре выяснилось, что Костылева будет тренироваться у Софьи Федченко. Федченко рассказала Sport24, что уже обсудила со спортсменкой «возможные условия сотрудничества, план подготовки к первенству России».

Эти новости означали окончание одной из самых занимательных и одновременно болезненных историй в отечественном фигурном катании этого года. В центре ее оказалась очень примечательная фигуристка.

Именно Елену Костылеву считают наиболее талантливой среди российских юниорок-одиночниц.

Она трижды побеждала на чемпионатах страны в различных возрастных категориях, а о ее способностях говорит такой факт. В прошлом сезоне Костылева в произвольной программе успешно исполняла пять прыжков из разряда ультра-си, то есть сверхсложных: к ним относятся прыжки в четыре оборота и тройной аксель. Такого набора нет сейчас ни у кого среди элитных одиночниц, и даже у мужчин им обладают единицы.

В академию Евгения Плющенко, вошедшую в число ведущих в России, Елена Костылева попала в марте 2024 года. До этого она, несмотря на юный возраст, успела сменить несколько тренеров, среди которых была, например, Этери Тутберидзе, безусловный лидер в сегменте женского одиночного катания. Некоторых она покидала при скандальных обстоятельствах, а с обвинениями в адрес тех, кто занимался с Костылевой — в плохом отношении к дочери или неэффективных методиках,— часто выступала ее мать Ирина Костылева, плотно занимающаяся карьерой спортсменки.

В этом смысле сюжет с «Ангелами Плющенко» укладывается в традиционную для семьи картину, но получился куда острее, чем предыдущие. Еще летом Ирина Костылева, чрезвычайно активная в соцсетях, утверждала, что из-за системы, применяемой в академии, ее дочь получает травмы, а также плохо прогрессирует. Евгений Плющенко с этими тезисами категорически не соглашался, а в конце ноября, после того как Елена Костылева заняла второе место на этапе юниорского Гран-при в Омске, произошла внезапная эскалация конфликта.

Сначала Ирине Костылевой на два месяца запретили посещать тренировки дочери, а затем уже руководители «Ангелов Плющенко» обвинили ее во лжи, оскорблениях в адрес тренеров и даже применении физической силы к Костылевой-младшей.

Материалы, которые, по его мнению, свидетельствуют об этом, Евгений Плющенко передал уполномоченному по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Последняя обещала держать ситуацию «на контроле». Историей заинтересовалась и Госдума РФ. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев говорил о том, что «инцидент уже вышел за рамки обычного бытового конфликта», и фиксировал, что «факты насилия над ребенком есть, это мы с вами видим».

В начале декабря Ирина Костылева проинформировала, что увезла дочь из Подмосковья, где располагается академия Евгения Плющенко, в родной Воронеж, «чудом выкрав». А попытки добиться примирения сторон, предпринятые представителями «Ангелов Плющенко» и рядом специалистов из фигурного катания, не принесли успеха.

Софья Федченко, которой теперь придется иметь дело с семьей Костылевых, известна прежде всего по работе с Алиной Горбачевой. Это топовая фигуристка. Горбачева пропустила завершившийся 21 декабря петербургский чемпионат России, но до него была, по сути, вторым номером российского фигурного катания после воспитанницы Этери Тутберидзе Аделии Петросян, завоевавшей путевку на Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Именно Алину Горбачеву Федерация фигурного катания России наделила статусом официальной запасной на ней.

Арнольд Кабанов