Воронежский «Буран» потерпел поражение в первом матче под руководством Уваева

Воронежский хоккейный клуб «Буран» потерпел поражение от «Тороса» из Нефтекамска в матче чемпионата ВХЛ со счетом 2:4 в пользу гостей, следует из сообщения пресс-службы клуба. Это была первая игра воронежцев под руководством вернувшегося на пост главного тренера Вячеслава Уваева.

Первую шайбу на 18-й минуте матча забросил защитник «Тороса» Григорий Орлов. «Буран» сравнял счет на 29-й секунде второго периода, отличился Никита Гончаров. Далее гости забросили две шайбы в течение одной минуты: на 31-й минуте очко заработал Александр Суворов, на 32-й — Павел Волокитин. В третьем периоде воронежцы сократили отставание благодаря шайбе Вадима Фаттахова, но на 58-й минуте Александр Черный установил окончательный счет 2:4. Всего «Буран» нанес 30 бросков по воротам против 18 у «Тороса».

«В третьем периоде реализованный буллит мог вернуть нас в игру. Но, к сожалению, не получилось, будем готовиться к следующей игре. Сейчас у нас, в принципе, хорошая команда. Да, есть какие-то вещи, которые надо исправлять, и я думаю, если мы это сделаем, у нас все получится. Какие-то вещи я для себя определил, поговорим завтра с ребятами»,— прокомментировал итоги матча господин Уваев.

О назначении Вячеслава Уваева в качестве главного тренера стало известно днем ранее. До этого он уже работал в этой должности в 2020–2021 годах. Предыдущий тренер команды Олег Браташ покинул клуб в начале недели, приняв предложение клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока. Исполняющим обязанности главного тренера «Бурана» был назначен Алексей Коледаев, до этого занимавший должность тренера по защитникам.

Ульяна Ларионова