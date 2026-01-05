Главный тренер воронежского «Бурана» Олег Браташ перешел в клуб КХЛ

Расположение воронежского ХК «Буран», выступающего во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), покинул главный тренер команды Олег Браташ. Специалист принял предложение клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока. Исполняющим обязанности главного тренера «Бурана» назначен Алексей Коледаев, до этого занимавший должность тренера по защитникам. Об этом рассказали в пресс-службе воронежского клуба 4 января.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», заслуженный тренер России Олег Браташ приступил к работе в «Буране» с середины октября 2025 года. На тот момент воронежский клуб располагался на 28-м месте и на семь очков отставал от зоны плей-офф. Сейчас «ураганные» идут на 23-й строчке турнирной таблицы ВХЛ, отставание от зоны плей-офф сократилось до четырех очков.

Следующий матч «Буран» проведет 6 января на домашней арене. Соперником станет «Ижсталь».

Олег Браташ родился в 1966 году. Мастер спорта СССР, играл на позиции вратаря. Чемпион СССР (1987) и России (1997), лучший вратарь сезона-1988/89, участник Суперсерии1990 с «Крыльями Советов». Закончил игровую карьеру в 1999 году, после чего стал тренером. Работал с клубами СКА (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Ярославль). Дебют в качестве главного тренера в КХЛ случился с «Ладой» (Тольятти), которая в сезоне-2023/24 вернулась в лигу после длительного пребывания в ВХЛ. Олег Браташ вывел команду в плей-офф.

«Адмирал» сейчас занимает последнее место в конференции «Восток» регулярного чемпионата КХЛ с 33 очками после 39 игр. По информации клуба, соглашение с новым главным тренером рассчитано до конца сезона-2026/27. Олег Браташ 5 января провел первую тренировку с командой и дал комментарий пресс-службе «Адмирала».

«Ситуация сложная, но будем на ходу подкручивать гайки и винтики. Собственно, этим сегодня и занимались. Мы будем выбирать ту модель, которая приносит очки. Будем стремиться к результату, а не к тому, чтобы кому-то понравиться, и не будем упираться в ярлыки «атакующий» или «оборонительный» хоккей»,— заявил специалист.

Денис Данилов