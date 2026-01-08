В Махачкале началась модернизация подстанции «Противочумная»

В Махачкале начали плановую модернизацию подстанции «Противочумная» для повышения надежности электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Бригада специалистов службы трансформаторных подстанций приступила к обновлению оборудования. В ходе работ планируется комплексная замена коммутационной аппаратуры. В рамках модернизации планируется установка современного оборудования и полный демонтаж устаревших рубильников.

В ведомстве уточняется, что эти меры позволят повысить стабильность функционирования подстанции, снизить эксплуатационные риски и минимизировать вероятность отключений.

Константин Соловьев