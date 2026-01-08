Сенат США рассмотрит запрет Трампу атаковать Венесуэлу без согласия Конгресса

8 января Сенат проголосует по резолюции, которая предполагает запрет президенту США Дональду Трампу на военные действия в Венесуэле без согласия Конгресса. Об этом сообщает Associated Press. Голосование инициировал сенатор Тим Кейн, демократ от штата Вирджиния.

Как отмечает AP, Демократическая партия не смогла добиться принятия подобных резолюций в последние месяцы, когда США активизировали борьбу с судами в Карибском бассейне. Однако после захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро шансы на принятие документа увеличились, считают демократы. «Пришло время Конгрессу взять под контроль подобные военные действия и вывести это из секретности на свет»,— заявил Тим Кейн.

В ночь на 3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На заседании в суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Николас Мадуро и Силия Флорес не признали вину. В должность и. о. президента Венесуэлы вступила Делси Родригес.