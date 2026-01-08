WSJ: Трамп намерен снизить мировые цены на нефть до $50 за баррель

Власти США работают над масштабным планом по установлению контроля над нефтяной промышленностью Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп считает, что инициатива поможет снизить цены на нефть до $50 за баррель. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Предполагаемый американской стороной план предусматривает полный контроль США над венесуэльской компанией Petroleos de Venezuela и включает приобретение и продажу большей части ее нефтедобычи, сообщили источники.

3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам госсекретаря США Марко Рубио, американская сторона хочет продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам, без скидок. Как заявлял господин Трамп, временное правительство Венесуэлы дает США все, что страна «считает необходимым».