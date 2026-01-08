Путин помиловал осужденного в России иноагента Винатье

Президент России Владимир Путин помиловал гражданина Франции Лорана Винатье (объявлен иноагентом). Это следует из указа главы государства, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Француза обменяли на российского баскетболиста Даниила Касаткина.

Лоран Винатье (признан иноагентом)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Лоран Винатье (иноагент) работал в швейцарской организации «Центр гуманитарного диалога», его задержали в Москве в июне 2024 года. В том же месяце Минюст внес его в реестр иноагентов. В октябре 2024-го суд признал француза виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Его приговорили к трем годам лишения свободы.