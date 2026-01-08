ФСБ: баскетболиста Касаткина обменяли на осужденного в РФ иноагента Винатье

Освобожденный из французской тюрьмы российский баскетболист Даниил Касаткин обменян на осужденного в РФ Лорана Винатье (гражданин Франции; объявлен иноагентом). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве подтвердили, что спортсмен 8 января вернулся в РФ. Француза помиловали указом президента Владимира Путина.

Сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье (признан иноагентом) задержали в Москве в июне 2024 года. По версии следствия, он собирал данные о военной деятельности и мобилизации в России. В том же месяце Минюст включил его в реестр иноагентов. В октябре 2024-го суд Москвы признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорил к трем годам. Подсудимый признал вину.

Даниила Касаткина задержали в аэропорту Парижа 21 июня 2025-го по запросу США. По данным американских властей, он был участником группы, которая использовала программы-вымогатели. Ее жертвами, утверждали в США, стали более 900 учреждений в стране. Баскетболист вину не признал. В октябре суд Парижа решил экстрадировать его в США.