Макрон поблагодарил дипломатов за освобождение в России иноагента Винатье

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил французских дипломатов за усилия по освобождению осужденного в России Лорана Винатье (объявлен иноагентом). Гражданина Франции обменяли на российского баскетболиста Даниила Касаткина, который находился под стражей во французской тюрьме с июня прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Наш соотечественник Лоран Винатье (объявлен иноагентом.—“Ъ”) освобожден и вернулся во Францию. Я разделяю облегчение его семьи и близких»,— написал господин Макрон в соцсети Х.

Лоран Винатье (объявлен иноагентом) — сотрудник швейцарского Центра гуманитарного диалога. Его задержали в Москве в июне 2024 года. По версии следствия, он собирал данные о военной деятельности и мобилизации в России. В том же месяце Минюст России включил господина Винатье в реестр иноагентов. Затем суд Москвы признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорил к трем годам лишения свободы. Подсудимый признал вину.