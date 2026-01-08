Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как зумеры стараются скрыть отсутствие навыков перед работодателем и к чему это приводит.

Почти половина молодых сотрудников притворяются, что понимают задачу. Исследователи называют это явление тихим сокрытием. Чтобы вписаться в коллектив, представители поколения Z умалчивают о недостатке навыков или пробелах в знаниях. Компания Atensity — это образовательный проект, сфокусированный на геймифицированных тренингах, посвятила этой теме отдельное исследование. Она опросила 2 тыс. сотрудников из разных отраслей и возрастных групп и назвала тихое сокрытие скрытым кризисом в современной рабочей силе. 58% респондентов признались в маскировке недостатка компетенций, чтобы их не осудили. Почти половина притворялись, что понимают что-то в рабочих процессах. 40% стараются не обращаться за помощью, даже если не знают, что делать дальше, пишет американский Forbes.

Изначально феномен сокрытия был связан со страхом непринятия личных характеристик человека, например, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, возраста, религии, проблем со здоровьем. Так люди чувствовали себя принятыми обществом и могли претендовать на обычные механизмы карьерного роста. В целом исследования показывают, что 97% сотрудников что-то скрывают. Большинство — ради профессионального имиджа, социального признания или избежания дискриминации, другие — ради более высокой вероятности поощрений. Зумеры же переписывают офисные правила. Ради сильного профессионального досье они умалчивают о непростом опыте или подавляют свой характер. Такой работник кажется тихим и отстраненным, чтобы не выглядеть неуверенным или растерянным. Такой инструмент защиты стал следствием масштабных социальных изменений.

Но есть и последствия. По оценкам специалистов, при затяжном сокрытии своей растерянности молодые сотрудники начинают испытывать сильный стресс. Их эффективность снижается, ограничивается креативность. Здесь подключается искусственный интеллект. Именно в рамках тихого сокрытия работники используют нейросети даже для простых задач и не признаются в этом. Это создает риск для безопасности организаций, — говорят исследователи. Они резюмируют, что компаниям придется еще активнее присматриваться к молодым сотрудникам-тихоням и проводить мониторинг их рабочих процессов.

Яна Лубнина